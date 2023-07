Manoel Soares rebate boatos sobre o que causou demissão da TV Globo

Manoel Soares fala sobre saída da Globo. Crédito: Reprodução

Manoel Soares rebateu, neste sábado (1), os rumores de que teria sido demitido da TV Globo por comportamentos inadequado nos bastidores do programa "Encontro" e do "Papo de Segunda". Manoel disse que ficou 'indignado' com o que chamou de notícias falsas e prometeu processar os jornalistas que especularam os motivos da demissão.



"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem direitos sagrados do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome. Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na Justiça pelas suas palavras e ações", disse Manoel.

A demissão ocorre após uma série de polêmicas envolvendo desavenças com Patrícia Poeta, com quem dividia o comando no "Encontro". Manoel disse, porém, que os boatos de assédio com a equipe refletem o racismo estrutural ao citar as acusações que tem sofrido.

"Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros, já vi isso muitas vezes. E meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Não poderia ser diferente agora", declarou.

Manoel deu detalhes sobre o fim de seu contrato com a Globo. "Minha saída em comum acordo com a Globo reflete nossa trajetória juntos, de respeito, profissionalismo e consulta de integridade. Como toda relação trabalhista, esta chegou ao fim e da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada", enfatizou ele.