Mansão de Gusttavo Lima em Miami está avaliada em mais de R$ 60 milhões

Cantor foi para o imóvel horas antes de ser decretada sua prisão

O cantor Gusttavo Lima teve prisão decretada nesta segunda-feira (23) e logo em seguida, revogada, nesta terça-feira (24). No meio de todos os decretos da justiça pernambucana, o sertanejo continua em Miami, nos Estados Unidos. A mansão para onde o cantor foi após marcar presença no Rock in Rio, está avaliada em cerca de R$ 65 milhões.

Localizada em Hollywood Beach, o imóvel possui 4,5 mil m² e uma praia exclusiva. O espaço é equivalente a metade de um campo de futebol tradicional. A residência conta com seis suítes amplas, piscina com borda infinita e vista para o mar, bar aquático, banheira de hidromassagem, garagem para barcos e jet skis e um sistema smart.

Prisão do cantor

A Justiça de Pernambuco revogou a ordem de prisão do cantor Gusttavo Lima. "Afasto, também, a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo e demais medidas cautelares impostas", diz trecho da decisão desta terça-feira do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão.

Segundo a polícia, Gusttavo teria auxiliado o empresário José André da Rocha Neto a fugir da polícia após ter tido prisão preventiva decretada. O empresário é dono das bets Vai de Bet e Pix365 e da holding JMJ Participações - as últimas duas são investigadas na operação que foi deflagrada em 4 de setembro. Na época, o empresário estava na Grécia com Gusttavo Lima.

A defesa do artista diz que ele é inocente. Diz também que a decisão é injusta e os fatos serão esclarecidos e combatidos juridicamente (leia mais abaixo).

O inquérito policial que levou ao pedido de prisão do sertanejo afirma que ele deu "guarida (abrigo) a foragidos", se referindo Rocha Neto e sua esposa, Aislla Rocha. Diz também que "sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas".

"A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", diz.

O documento ressalta a proximidade de Lima com o casal. Os três foram juntos, em um avião do cantor, para a Europa. Na ida, a aeronave transportou os investigados seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Cavala (ambas cidades na Grécia). Já na volta, o percurso foi Cavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia.

"Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça" afirmou a autoridade policial no documento, sugerindo que eles possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias (comunidade autônoma espanhola).

"Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima (nome de batismo de Gusttavo Lima) com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", acrescenta.