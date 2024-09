FORA DO PAÍS

Justiça aciona Interpol para prender Gusttavo Lima

A Organização Internacional de Polícia Criminal busca descobrir o paradeiro do cantor

A Polícia Civil de Pernambuco aponta que o cantor Gusttavo Lima viajou do Rio de Janeiro para Miami, nos Estados Unidos, ANTES DA Justiça ter decretado a prisão preventiva.

Desde o decreto da prisão, a defesa do cantor liberou uma nota afirmando que a decisão é ‘injusta e sem fundamentos legais’.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco acionou a Interpol para identificar o paradeiro e cumprir o mandado de prisão do cantor. Também foram determinações a suspensão do passaporte de Gusttavo e do certificado de registro de arma de fogo e eventual porte.