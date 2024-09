DECISÃO DA JUSTIÇA

Gusttavo Lima é dono de 25% de bet e agia em lavagem de dinheiros

A defesa do cantor afirma que a decisão é ‘injusta’ e que medidas cabíveis estão sendo adotadas para reverter o mandado de prisão contra o sertanejo

O cantor Gusttavo Lima é sócio da empresa Vai de Bet, investigada pela Polícia Civil de Pernambuco que apura um esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. É o que afirma a decisão judicial que, nesta segunda-feita, 23, determinou a prisão preventiva do cantor. Segundo a Justiça, no dia 1.º de julho deste ano, Lima adquiriu uma participação de 25% na empresa investigada.

A defesa do cantor afirmou que a decretação da prisão é “injusta e sem fundamentos legais” e que está tomado as medidas cabíveis para revertê-la.

O Estadão não localizou as defesas de José André da Rocha Neto e da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, também citadas no processo.

É a primeira vez que Gusttavo Lima é citado como sócio da Vai de Bet desde o início das investigações. A empresa pertence a José André da Rocha Neto, que estava na Grécia com o sertanejo no dia em que foi deflagrada a Operação Integration. Desde então, o empresário não se apresentou à polícia e é tido como foragido. Gusttavo Lima, inclusive, é acusado de ter atuado na fuga do empresário.