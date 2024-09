OPERAÇÃO INTEGRATION

Com prisão decretada, Gusttavo Lima está em Miami, diz colunista

Após ser divulgada a informação de que a Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima nesta segunda-feira (22), o jornalista Léo Dias afirmou que entrou em contato com o embaixador, que disse estar em Miami, nos Estados Unidos.

Entenda o caso

O Ministério Público devolveu o inquérito do caso à Polícia Civil, e pediu que fossem realizadas novas investigações, trocando prisões preventivas por medidas cautelares. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, mencionando "conivência com foragidos" por parte do cantor.