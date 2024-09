JATINHO NA GRÉCIA

Conheça casal dono de bet que Gusttavo Lima é acusado de acobertar fuga

Para a juíza do TJPE, a ausência do casal no retorno com Gusttavo “indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça”. A juíza diz que, se Gusttavo Lima participou da fuga do casal, agiu com “conivência”, o que “compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade”.