BETS NA MIRA

Gusttavo Lima é suspeito de ajudar dono de bets a fugir da polícia em viagem na Europa; entenda

Procurado pela Polícia Civil de Pernambuco, Rocha Neto é dono das bets Vai de Bet e Pix365 e da holding JMJ Participações - as últimas duas são investigadas na operação que foi deflagrada em 4 de setembro. Na época, o empresário estava na Grécia com Gusttavo Lima.

O inquérito policial que levou à prisão do sertanejo afirma que ele deu "guarida (abrigo) a foragidos", se referindo Rocha Neto e sua esposa, Aislla Rocha. Diz também que "sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas".

O documento ressalta a proximidade de Lima com o casal. Os três foram juntos, em um avião do cantor, para a Europa. Na ida, a aeronave transportou os investigados seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Cavala (ambas cidades na Grécia). Já na volta, o percurso foi Cavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia.

"Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima (nome de batismo de Gusttavo Lima) com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", acrescenta.

Outro laço entre Lima e Rocha Neto é a venda do avião no nome do sertanejo para a empresa JMJ Participações. Segundo a polícia, a transação foi de R$ 22 milhões. Outros valores também estariam guardados no cofre da empresa do cantor referentes a jogos ilegais comandados pelas bets.