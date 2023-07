Mara Maravilha recebe alta de hospital: ‘Diagnóstico considero reservado’

Mara Maravilha recebeu alta na manhã desta terça-feira, 11, após ficar internada por cerca de seis dias em um hospital de São Paulo. A cantora e apresentadora não revelou o diagnóstico mas garantiu que os fãs poderiam ficar despreocupados. Na legenda de um vídeo publicado no Instagram, em que Mara aparece deixando o quarto da unidade médica cantando o hit Casa, de Lulu Santos, ela escreveu: "Estive internada para tratamento cujo diagnóstico considero reservado. Seguirei em acompanhamento ambulatorial e fiquem despreocupados, pois estou sendo assistida com os tratamentos estabelecidos pelos profissionais".

No dia 5, Mara Maravilha contou por meio das redes sociais, que estava internada para descobrir o motivo do mal-estar que sentiu A apresentadora de 55 anos compartilhou uma série de vídeos gravados no hospital e contou que deu entrada no local com fortes dores na cabeça, vômito e pressão alta.