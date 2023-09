Marca apaga propaganda com Bella Campos e Mc Cabelinho após término de namoro

Marca optou por apagar comercial com Bella Campos e Cabelinho. Crédito: Reprodução

Após Bella Campos anunciar o fim do seu relacionamento com o cantor MC Cabelinho na última segunda-feira, 28, a empresa de salgadinhos Cheetos, marca da multinacional PepsiCo, retirou da sua página no Instagram e Youtube o comercial que o ex-casal protagonizava.



A peça publicitária foi lançada no dia 16 de agosto, mas depois que a internet foi inundada com especulações sobre uma suposta traição do artista, a empresa optou por apagar as peça e interromper a circulação na televisão.

A reportagem entrou em contato com a PepsiCo para comentar o caso. O espaço segue aberto para atualização.

Nos comentários das redes sociais da Cheetos, os seguidores notaram a ausência do comercial de Bella e MC Cabelinho, e comentaram sobre a decisão da empresa. "Eles apagaram o do cabelinho e da Bella", escreveu um seguidor. "Tiraram a do cabelinho (risos)", disse outro.

A marca P&G também teria desistido de fechar contrato com os artistas. A informação é do jornal Folha de S.Paulo. A empresa estava interessada em ter o jovem casal como garotos propaganda.

Entenda os rumores

Na última semana, rumores sobre uma suposta traição de MC Cabelinho começaram a surgir na internet. O artista e Bella Campos estavam juntos há oito meses. O ex-casal contracenou junto na novela Vai na Fé, da TV Globo, e também namoraram na ficção. O relacionamento rendeu ainda uma tatuagem que os dois fizeram em homenagem aos personagens.

Na segunda-feira, 28, Bella se pronunciou pela primeira vez e disse que os dois não estão mais namorando "por motivos óbvios". "Estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar", disse.

"Como não tivemos mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios". Cabelinho, por sua vez, afirmou que não iria comentar "fofocas sobre a vida pessoal". "É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", declarou.

Dedicatória

Cabelinho se apresentou no último sábado, 26, em Belo Horizonte, onde ele teria encontrado outra mulher. No dia seguinte, rumores da traição cresceram na internet, e a suposta amante do cantor, Duda Mehdef, chegou a afirmar em suas redes sociais que se encontrou com ele em um hotel.