Marcelo Sangalo Cady curte estreia do festival The Town ao lado de Juliette e Medina

Marcelo Sangalo Cady, filho da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, aproveitou ao lado de outros famosos o primeiro dia do festival de música The Town, que aconteceu em São Paulo, na noite deste sábado (2).



Nas redes sociais, o jovem de 14 anos postou uma foto ao lado da cantora e ex-BBB Juliette e do surfista Gabriel Medina. Nas postagens, o primogênito de Ivete mostrou que assistiu ao show do norte-americano Post Malone, um dos mais esperados da noite, debaixo da chuva.