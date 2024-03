DE GRAÇA!

Marcia Castro faz show gratuito de gravação ao vivo de novo álbum com Cortejo Afro e mais no Pelourinho

Evento vai ser uma das comemorações do aniversário de Salvador

Publicado em 18 de março de 2024 às 12:29

Marcia Castro Crédito: Divulgação

A cantora Marcia Castro vai promover um evento gratuito de gravação ao vivo do seu novo álbum, o Roda de Samba Reggae. O show vai acontecer no dia 22 de março, sexta, a partir das 17h, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, reunindo convidados especiais.

Até o momento, estão confirmadas as participações do Cortejo Afro, Pierre Onassis e Anderson do Samba. A artista promete figurinos exclusivos assinados por Alberto Pitta, conforme informações antecipadas ao Alô Alô Bahia.

O projeto Roda de Samba Reggae marcou o verão de Marcia Castro e agora ganha show e registro audivisual como parte das comemorações pelo aniversário de 475 anos de Salvador.

"A Roda de Samba Reggae tem esse espírito coletivo de memória, de esperançar a vida, e sobretudo distribuir alegria. O repertório foi construído a partir de uma pesquisa muito extensa da nossa música matricial afro-baiana, que é fundamental na minha trajetória de vida e artística. Tudo isso é uma homenagem a quem veio antes e também uma busca por reforçar esse legado às gerações futuras, pois esse Axé é nossa base, e ele que me conduz em tudo que me proponho a fazer e entregar ao mundo desde sempre", conta Marcia Castro.

Com um repertório recheado de obras musicais que marcaram sobretudo os anos 1980, com canções do Olodum, Ilê Aiyê, Muzenza do Reggae, Banda Mel e Banda Reflexu's como protagonistas, a Roda de Samba Reggae teve apresentações periódicas que aconteceram no bairro da Saúde, onde a artista nasceu e cresceu.

O Samba Reggae, ritmo criado pelo Mestre Neguinho do Samba, compõe um dos pilares fundamentais da cultura musical da Bahia. "Bebo dessa fonte desde criança, quando escutava as canções no rádio, até me tornar foliã, na adolescência, e formatar minha base artística a partir desse repertório. Será um momento muito especial. Tô muito feliz de compartilhar com vocês esse momento ao vivo", completa a artista.

