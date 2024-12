GRATUITO

Marcia Castro leva roda de samba reggae para Largo da Saúde

Apresentação da cantora acontece nesta quinta (2)

A cantora Marcia Castro começa temporada de ensaios em que apresenta o repertório do seu novo álbum Roda de Samba Reggae. O primeiro show, após o lançamento oficial, acontece nesta quinta (2), no Largo da Saúde, Centro da cidade, com entrada gratuita. O repertório passeia pela originalidade da música da Bahia, reunindo clássicos do ritmo criado pelo Mestre Neguinho do Samba.