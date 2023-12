Márcio Victor recebe Rachel Reis em primeiro Ensaio do Psi: "Potência"

Adiantando o clima do Verão e do Carnaval, a primeira edição do tradicional Ensaio do Psi promete ser animada. O evento acontece no dia 7 de dezembro, a partir das 19h, na Área de Eventos do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Sob o comando do vocalista Márcio Victor, o Psirico receberá a participação pra lá de especial da cantora Rachel Reis.



“Rachel Reis é uma potência, é linda, maravilhosa, tem uma voz que toca no coração do povo e cabe em qualquer estilo. Tô muito feliz em receber esse talento da nossa Bahia no nosso Ensaio. Vai ser lindo!”, afirmou o líder do Psi.