AMOR!

Marcos Caruso completa 6 anos de casamento e ganha declaração do marido: “Amo você”

“São 6 anos de casados, as Bodas de Açúcar e que felicidade é comemorar a doçura do nosso amor. Há seis anos que compartilhamos a vida e todos os dias têm sido oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os dois”, escreveu.

Ele destacou, ainda, que ambos têm qualidades e defeitos, mas com o passar do tempo aprenderam a amar e aceitar o outro tal qual é. “Claro que não amo seus defeitos, mas amo a forma como encaixamos perfeitamente e espero que juntos tenhamos uma vida perfeita, com altos e baixos e tudo aquilo que tenhamos direito. Quero compartilhar toda a minha vida com você! Amo você M&M”, finalizou.