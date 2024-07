TV

Marcos Caruso e Regiane Alves assistem juntos cena de surra em 'Mulheres Apaixonadas'; veja

O embate entre os personagens ocorreu após uma desaprovação de Carlão com as atitudes da filha relacionadas aos avós, durante o 49º capítulo da telenovela de Manoel Carlos.

Caruso explicou sobre o corte da câmera que foi feito para que a surra parecesse autêntica, que foi o que fez parecer que Dóris realmente havia apanhado. Ele falou também sobre o impacto do folhetim nos telespectadores, que concordavam com as ações de Carlão com a filha. "Nunca vou me esquecer de quando eu estava na rua, um ônibus passou e um cara disse 'porrada nela!'. Tanto que até hoje falam [sobre a novela]", concluiu.