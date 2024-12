MÚSICA

Margareth Menezes canta e elogia Ivete em gravação de EP na Barra: ‘É um presente’

No palco, as duas estrelas baianas celebraram a força da música afro-baiana com a faixa “Deixa Merecer”,

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 23:21

Ivete e Margareth Crédito: Surenã Dias / Alô Alô Bahia

Ícone do samba-reggae, Margareth Menezes foi a convidada especial da gravação do novo EP de Ivete Sangalo, “O Verão Bateu em Minha Porta”, realizada nesta segunda-feira (30). O evento aconteceu no mirante do Farol da Barra, em Salvador, um dos principais cartões-postais da cidade.

No palco, as duas estrelas baianas celebraram a força da música afro-baiana com a faixa “Deixa Merecer”, na presença de um grupo seleto de fãs, que que acompanhou tudo com exclusividade e muita animação.

“Para mim Ivete é um presente. Desde o primeiro momento que a vi já estava cantando, fui na primeira apresentação dela na Concha, nunca esqueço, também vi no Othon, e desde aquele momento a gente já via aquela voz, aquele talento”, exaltou a cantora, que também é Ministra da Cultura, em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia.

Maga também aproveitou o momento para exaltar a energia da capital baiana.