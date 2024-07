DOIS EMPREGOS

Margareth Menezes tira férias do cargo de Ministra da Cultura: ‘Matar as saudades do palco’

Recesso será por duas semanas

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de julho de 2024 às 12:18

A cantora e ministra da cultura Margareth Menezes Crédito: divulgação

A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, anunciou em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (19), que está saindo de férias do ministério durante 15 dias. No período, Margareth fará a 24ª turnê internacional da sua carreira.

Durante o período, o Secretário-Executivo do MinC, Márcio Tavares, assumirá a gestão da pasta.

Turnê

A turnê começa no domingo (21), em Liubliana, capital da Eslovênia. No dia 24, Margareth é atração do FMM Sines, em Sines, Portugal. No dia 25 de julho, a turnê desembarca na Alemanha para uma apresentação na House of World Cultures, em Berlim.

O público de Londres, na Inglaterra, se reencontra com a artista no dia 26 de julho, para uma apresentação única no Barbican Centre. Em 27 de julho, Margareth se apresenta na Paradiso, em Amsterdã, na Holanda.

Na Bélgica, o show será apresentado no Sfinks Festival, em Boechout, em 28 de julho. Em 30 de julho, a artista volta à Alemanha para mais uma apresentação, dessa vez em Frankfurt, no Palmengarten.

Música Negra Afrourbana

Serão onze dias circulando por sete cidades europeias com este show especial que destaca a música negra contemporânea e o trabalho de 37 anos de carreira de Margareth Menezes. No palco, a artista evidencia a força da música baiana exaltando o samba reggae, e referenciando blocos afros como Olodum, Muzenza e Malê Debalê, e também trazendo referências do Axé Music, movimento musical que levou a música da Bahia para o mundo.