CAMPEÃO DO BBB

'Quero ir na sua formatura', diz Margareth Menezes ao parabenizar Davi

A ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes também parabenizou o baiano Davi pela conquista do Big Brother Brasil. Com mais de 60% dos votos, Davi se sagrou vencedor da 24ª edição do reality, na noite de terça-feira (16).