Davi e Yasmin Brunet se abraçam após vitória do baiano na final do BBB 24

Após ser anunciado como campeão do BBB 24, Davi deixou a casa para ser recebido por todos os ex-participantes da edição que assistiam à final do gramado da casa.

Os desafetos do baiano dentro da casa assistiram aos vídeos das brigas e também puderam ver ao vivo a vitória do baiano.

Yasmin Brunet foi uma delas. Ela e Davi se abraçaram forte na madrugada desta quarta-feira (17) no gramado da casa. Davi chegou a levantar Yasmin do chão no abraço. Os dois parecem conversar brevemente.

Yasmin já havia dito que havia exagerado no comportamento com o baiano dentro da casa. Convidada do MesaCast BBB, da Globo, a filha de Luiza Brunet conversou com os apresentadores e reforçou que suas atitudes e falas não foram condizentes dentro do programa.