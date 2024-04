FORTE EMOÇÃO

Mãe de Davi desmaia em cima do trio elétrico após anúncio da vitória no BBB 24

A mãe do campeão do BBB 24, Davi Brito, passou mal e desmaiou em cima do trio ao ouvir o resultado do reality. Muito emocionada, Elisangela Brito acompanhava a grande Final no bairro de Cajazeiras, em Salvador.