BARBIE GRÁVIDA

Margot Robbie, protagonista de Barbie, está grávida do primeiro filho

Aos 36 anos, a estrela de "Barbie" espera seu primeiro filho com o produtor Tom Ackerley

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 8 de julho de 2024 às 07:36

Margot Robbie é Barbie no filme dirgido por Greta Gerwig Crédito: divulgação

Detentora da maior bilheteria de 2023, Margot Robbie, protagonista do filme "Barbie", está grávida do seu primeiro filho aos 36 anos — recém-completados, a atriz fez aniversário no dia 2 de julho.

A informação foi confirmada pelo tabloide People. As especulações nas redes sociais surgiram neste domingo, 7 de julho, quando Margot foi fotografada durante férias com o marido, o produtor Tom Ackerley, de 34 anos. Ela usava um top curto que deixava sua barriga à mostra.

O casal se conheceu em 2013 no set do drama da Segunda Guerra Mundial "Suíte Francesa", no qual ela estrelou e ele foi assistente de direção. Eles ficaram juntos e se casaram em dezembro de 2016 durante uma cerimônia privada em Byron Bay, na Austrália.

Robbie e Ackerley ainda não comentaram a gravidez.

Casamento de sucesso

Com mais de dez anos de relacionamento, o casal aparece regularmente junto. Ackerley, que também trabalha em Hollywood como produtor e assistente de direção, é da Inglaterra.

Os dois até abriram negócios juntos e fundaram a LuckyChap Entertainment em 2014. Juntos, eles produziram "Eu, Tonya", que rendeu a primeira indicação de Robbie ao Oscar, além do grande sucesso "Barbie".

Margot disse anteriormente que, depois do casamento, foi frequentemente questionada sobre os planos para ter filhos, mas não tinha vontade de estabelecer um prazo para isso.

Pressão para se tornar mãe

Diversas vezes, principalmente após assumir o relacionamento com seu marido, Margot admitiu que havia uma enorme pressão da mídia em relação a uma possível gravidez.