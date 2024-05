Mariah Carey confirma novo show no Brasil

A apresentação única acontece no dia 20 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo

Considerada uma das grandes estrelas da música pop mundial, a cantora Mariah Carey tem novo show confirmado no Brasil. A apresentação única, que promete ser histórica, acontece no dia 20 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A pré-venda exclusiva de ingressos para clientes Santander acontece entre os dias 4 e 6 de junho. Já a venda para o público em geral começa no dia 6 de junho, ao meio-dia, no site da Eventim, ou a partir das 13h, na bilheteria oficial.