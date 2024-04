DESABAFO

Mariana Goldfarb revela transformação após terminar com Reymond: 'Era sempre ser o chaveiro'

A ex do galã da Globo, que ficou com ele de 2016 até abril de 2023, finalizou a conversa com os diversos seguidores falando que se acha uma mulher incrível e decidiu se priorizar acima de tudo, sem colocar sua vida em prol de relacionamento.

"Consigo pela primeira vez na minha vida me colocar no centro da minha vida, eu tenho conseguido priorizar as coisas que me edificam, estudar o que eu quero estudar, guardar o meu dinheiro, trabalhar com que eu gosto, ser influenciadora de verdade, falar para vocês a real e me colocar vulnerável, porque muita gente me acha fodo**."