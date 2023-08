Marido de Ivete Sangalo detona vídeo de Maíra Cardi: 'Terrorismo'

Formado em nutrição, o marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cady, resolveu comentar sobre o vídeo da influenciadora Maíra Cardi envolvendo um bolo de chocolate.



Na gravação, a ex-esposa de Arthur Aguiar afirma que o alimento, na verdade, é o maior causador de problemas graves de saúde.



"Só estou te dando essa receita por um motivo. O resultado dessa receita é: aumento do colesterol, infarto, inflamação no intestino, doença celíaca, doenças do coração, oxidação das células, lzheimer, insuficiência hepática, obesidade, gordura visceral, osteoporose, gordura intravisceral, alergias, diabetes, câncer, hipertensão, gordura no fígado... Você acha gostosa?".