PERDA INESTIMÁVEL

Marido de Marcos Caruso lamenta morte de ex-esposa: ‘Que dor’

Apesar da morte ter sido no dia 31 de agosto, ele compartilhou em seu Instagram a triste perda nesta segunda-feira (2), ressaltando que mantinha uma relação de amizade com ela.

“A melhor mãe, a melhor avó, a minha ex-esposa, que se tornou minha melhor amiga, aquela que me escutava, me aconselhava… Que dor1 Estou até agora sem entender. Essa sua partida está doendo. Sentirei sua falta e te guardarei para sempre no meu coração”, escreveu ele ao divulgar o local do enterro.