BACTÉRIA

Joaquim Lopes passa por cirurgia após infecção e faz aleta a seguidores: 'Dor inacreditável'

Segundo o ator, tudo começou com um "machucadinho" no cotovelo, causado por um esbarrão enquanto ele estava em São Paulo. "Voltei para o Rio e vida normal", disse. O ferimento, no entanto, evoluiu para uma bursite olecraniana infectada, um quadro de infecção bacteriana.