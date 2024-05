Mariene e Luedji de graça, Luiz Caldas e Dorgival Dantas, João Gomes e Xand Avião: agenda do fim de semana é eclética; confira

Como parte do projeto “

traz ao palco da Sala do Coro do Teatro Castro Alves a trajetória de Filipa de Souza, condenada pela Inquisição na Bahia, acusada de “sodomia”. Filipa, segundo documentação histórica, assume que se relacionou, afetiva e sexualmente, com diversas mulheres e arca com as consequências: é humilhada, açoitada publicamente e degredada. Aos sábados e domingos de maio, sempre às 20h, a personagem revisita o seu período entre a prisão, sentença de humilhação, açoite público e degredo, e faz uma digressão sobre a própria vida e defende que não tem do que arrepender-se, sabe que o desejo fez a sua vida possível, como uma mulher que, sendo livre em pensamento e alma, buscava o gosto profundo da vida. Os ingressos estão à venda no Sympla.