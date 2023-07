Marlon Teixeira posta primeira foto ao lado Grazi durante viagem a Bahia

Marlon Teixeira abriu álbum de fotos com clique ao lado de Grazi Massafera e com amigos nesta segunda-feira (10.07). O casal estava com amigos na Península de Maraú, na Bahia.



"Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história… A vida é muito melhor com os amigos", escreveu o modelo ao dividir a sequência de cliques.



Os dois vinham mantendo a discrição e não compartilhavam fotos juntos nas redes sociais, apesar de o romance ser de conhecimento do público. Marlon Teixeira tem 31 anos, é modelo com carreira internacional, desfila para marcas de alta moda e chegou a ser apelidado de "Gisele Bündchen de calças".