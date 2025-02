TEATRO

Martim Gonçalves estreia peça gratuita de Shakespeare nesta sexta-feira (7)

Sonho de uma Noite de Verão é uma das comédias mais encenadas do dramaturgo inglês e marca a formatura da turma de Interpretação Teatral da Escola de Teatro da Ufba

Quatro histórias paralelas se entrelaçam para brincar com as idas e vindas do amor e do desamor, numa das peças mais encenadas do dramaturgo inglês. No meio da disputa conjugal entre o rei e a rainha das fadas, um grupo de teatro ensaia uma peça para apresentar no casamento dos nobres da cidade, enquanto dois jovens casais, perdidos na floresta, vivem encontros e desencontros amorosos.>