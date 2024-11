ERRO

Mattel coloca site pornô em caixas de bonecas e pede perdão

Produto infantil precisou ser recolhido das prateleiras

A situação aconteceu nos Estados Unidos, nas caixas das bonecas inspiradas nas personagens de Ariana Grande e Cynthia Erivo em Wicked. Ao escrever o nome do site oficial do filme, a empresa inseriu o endereço de um site pornográfico com nome semelhante.

Consternada com o erro, a Mattel pediu desculpas publicamente. "Sentimos muito pelo erro infortúnio e estamos tomando ações imediatas para remediá-lo. Pais são alertados de que o website incorreto, resultado de um erro de impressão, não é apropriado para crianças", disse em nota publicada no The Hollywood Reporter (via NME).