MILIONÁRIA E ENDIVIDADA

Maya Massafera descobre que nome está sujo no SPC: 'Como que o banco aceita uma fraude dessa?'

A influenciadora Maya Massafera descobriu que o seu nome está sujo no SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], mesmo após ter adotado esse novo nome depois do processo de transição de gênero.

"Gente, meu nome tá no SPC [Serviço de Proteção ao Crédito], no Serasa. Olha que absurdo! Eu fui descobrir agora, porque eu tava viajando... Eu tô falando isso porque eu vi uma matéria agora do João Guilherme, falando que um cara foi preso porque tava tentando comprar um celular se passando por ele [João]", contou nos stories do Instagram no último sábado (5).