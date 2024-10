LIZ QUER IRMÃO

Lore Improta diz que filha pede irmãozinhos: ‘É só uma questão de Deus enviar’

“Brinco que dá certo porque tenho pessoas que trabalham comigo e me ajudam. Se eu fosse sozinha, não daria conta de tudo”, admite. “É você saber escolher; um dia trabalho, outro estou com minha família, no outro estou com Léo em uma viagem a dois”, explica.

Na rotina atribulada, Lore faz questão de encontrar espaços para o romance com Léo. O casal costuma fazer passeios e viagens sem a filha, um exemplo que aprendeu com os pais. “Minha mãe sempre me disse ‘eu te criei para o mundo’, que é o que faço com a Liz. Você investe no relacionamento para colher lá na frente, porque quando os filhos saem de casa são vocês dois, né?”, pontua.