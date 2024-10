'BOATOS'

Lore Improta nega crise, e Leo Santana tranquiliza: 'Casal briga'

Lore desmentiu boatos de que estaria vivendo uma crise no casamento com o cantor

Lore Improta desmentiu boatos de que estaria vivendo uma crise no casamento com o cantor Leo Santana. Os dois estão em viagem nos Estados Unidos.

Em um desabafo publicado neste sábado (5), Lore falou do assunto através dos Stories do Instagram enquanto estava no banco do carona em um carro dirigido pelo cantor.