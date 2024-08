MAIS UMA DO GG

Lore Improta e Léo Santana curtem férias de luxo em hotel com diária de R$ 16 mil

Essa é a quarta vez que Lore Improta viaja de férias só em 2024. As malas da influenciadora, desta vez, foram parar em um hotel luxuoso em que as diárias chamam a atenção.

No site, é possível ver que a diária custa em média R$ 16 mil, podendo ocorrer cancelamento gratuito. Caso Leo e Lore fiquem durante quatro dias no quarto 'Golden Villa 1-Bedroom whit Private Pool', eles vão mexer no bolso para pagar R$ 67 mil, segundo o site do hotel.