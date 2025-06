CRIME

Casal é executado a tiros na frente de criança dentro de carro em Serrinha

Vítimas morreram no local, sem chance de defesa

A BR-116, no trecho de Serrinha, virou palco de um crime brutal na noite de terça-feira (10), quando um casal foi executado a tiros dentro de um carro. O crime foi registrado na frente de um supermercado atacadista, onde o veículo estava estacionado. As vítimas, que foram identificadas como e Grace Kelly de Oliveira Santos, de 36 anos e Danilo Pereira Sousa dos Santos, de 33, morreram na hora. >

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), além de Grace e Danilo, uma criança estava no carro no momento da execução do casal, mas não foi ferida. Após o crime, ela foi localizada nas proximidades e encaminhada para acolhimento pelo Conselho Tutelar. Informações iniciais indicam que a criança era filha de Grace.>