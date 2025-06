CAC

Colecionador é investigado por venda de fuzil a líder de facção na Bahia

O caso é um desdobramento de uma apreensão feita em dezembro de 2024

A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira (10) a operação Desvio Bélico, que mira um suposto esquema de venda ilegal de armamento pesado envolvendo um homem com registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). De acordo com as investigações, o suspeito teria repassado um fuzil, de forma irregular, a um dos chefes de uma organização criminosa com atuação em Porto Seguro e cidades vizinhas, no sul da Bahia.>