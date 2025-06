BAHIA

Justiça dá prazo de 15 dias para que nova eleição seja realizada em Câmara de cidade baiana

Vereadores de Rafael Jambeiro disputam cargos da Mesa Diretora

Uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou que seja realizada uma nova eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, no centro norte baiano, em até 15 dias. O documento foi publicado na última sexta-feira (6) e atende ao pedido de seis vereadores que questionaram a legalidade do pleito. Em abril, a Justiça já havia determinado nova eleição, mas a oposição ao prefeito da cidade recorreu. >