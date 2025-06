HOMICIDAS

Irmãos do CV causam terror na região de Morro de São Paulo e são autores ao menos 20 homicídios

Dupla coleciona homicídios em Cairu, Valença e região

A prisão de Valderson de Jesus Brito, o Buguinha, que foi preso em operação que tinha o seu irmão , Douglas de Jesus Brito, o Barba Branca, como alvo em Morro de São Paulo, é um baque para a atuação do Comando Vermelho (CV) no Arquipélago de Tanharé. Isso porque os irmãos são conhecidos e temidos por se tornarem líderes de homicídios em Cairu, Valença e região, executando rivais da facção a tiros. >

De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, ao menos 20 homicídios foram cometidos pelos dois nos últimos anos. “As investigações que temos aqui mostra que os dois são responsáveis por pelo menos 15 homicídios só em Valença. Aqui em Cairu, nos últimos três anos, tem cinco casos em que eles são colocados como executores. Se tem morte a mando do CV aqui, eles são os que executam”, diz, sem se identificar. >

Irmãos do CV foram presos no Rio de Janeiro em 2022

Os dois irmãos são naturais do Rio de Janeiro, mas estão em Morro há ao menos dez anos. No local, eles têm familiares, principalmente, na localidade conhecida como Buraco do Cachorro, no bairro de Nossa Senhora da Luz. A atuação dos traficantes, porém, acontece de maneira geral na região. Até por isso, eles foram presos no ano de 2022, quando estavam escondidos no Rio de Janeiro. >