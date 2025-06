SALVADOR

Assaltante é morto a tiros por homem em tentativa de assalto à farmácia no Imbuí

Caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil

Uma tentativa de assalto terminou com a morte de um suspeito identificado como Antônio Alberto Santana Oliveira, de 18 anos, no bairro do Imbuí, em Salvador, na noite de terça-feira (10). De acordo com informações iniciais, Antônio, que estava com um comparsa, anunciou um roubo em uma farmácia na Rua Jayme Sapolnik. >