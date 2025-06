TIROTEIO

'Bart do BDM' é morto pela PM no Bairro da Paz antes de ser julgado por tráfico

Thiago dos Santos Pereira foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas antes de morrer

Um suspeito identificado como Thiago dos Santos Pereira, que é mais conhecido como Bart, foi morto em uma ação da Rondesp Atlântico na tarde de segunda-feira (9), no Bairro da Paz. O caso foi registrado na Rua Boca do Rio enquanto viaturas realizavam reforço de patrulhamento na região, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). >