CRIME

Seguranças do BDM: traficantes morrem em confronto com a polícia no Mapele

Criminosos estavam em posse de espingarda e pistola

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2025 às 12:01

Confronto foi registrado na localidade de Mapele Crédito: Reprodução

Dois integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) morreram em confronto com a polícia na tarde de segunda-feira (9), na localidade do Mapele, em Simões Filho. Os dois, que ainda não foram identificados, cumpriam função de segurança para o líder da facção na localidade e foram encontrados com um grupo de traficantes por agentes. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a morte dos criminosos. “Os militares desenvolviam ações de patrulhamento quando se depararam com um grupo de homens armados, que atirou contra os agentes. Houve o revide e, após a troca de tiros, dois indivíduos foram encontrados feridos, sendo socorridos para uma unidade hospitalar da região, onde não resistiram aos ferimentos”, diz a PM, em nota. >

Armas e drogas foram apreendidas Crédito: Reprodução

Ainda segundo a corporação, com os dois, foram apreendidos dois revólveres, sendo um com numeração raspada, munições, 106 porções de maconha, 148 de cocaína, sete de ecstasy e uma balança. que foram encaminhados, para o registro da ocorrência. Na Polícia Civil, o caso será investigado pela 22ª Delegacia Territorial. >

Uma fonte policial explica que os dois eram homens ‘fortes’ do BDM na área. “Eles foram pegos circulando alí na área dentro de um veículo, que foi perseguido pelos policiais, segundo o que temos de relatório. Com o objetivo de parar as viaturas, desceram e atiraram nos PMs. Então, foram atingidos”, fala, sem se identificar. >