VEJA VÍDEO

Mãe agride mulher em faculdade após filho ser vítima de racismo: 'Chamou de macaco'

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (9)

Uma mãe foi até uma instituição de ensino superior agredir uma mulher após seu filho ser vítima de racismo. O caso foi registrado na segunda-feira (9) e as agressões foram filmadas por estudantes no local. Nas imagens, é possível ver que a mulher agredida leva tapas, socos e puxões de cabelo da mãe e de uma outra jovem. >

Homens chegaram a tentar separar a briga, mas a mãe grita que está fazendo aquilo por conta de ofensas racistas. “Ela chamou meu filho de macaco”, diz ela a um homem que tenta apartar a confusão. A briga aconteceu na na entrada da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), na capital do Amazonas. >

A agressora teria ouvido do filho que a mulher agredida nas imagens direcionava para ele ofensas racistas, o que é crime. Ao saber o motivo das agressões, as pessoas decidiram não separar e permitir que os golpes continuassem sendo dados pelas mulheres no local. >