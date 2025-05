INJÚRIA

Estudante denuncia racismo ao ser apontado como ladrão; real suspeito foi visto fugindo da polícia

Jovem foi acusado de furtar um celular

Gabriel Guimarães Secundino, que é estudante de Ciências da Computação, estava a caminho da aula na Universidade Estadual do Rio (Uerj) em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Segundo informações divulgadas pelo g1, um motorista de caminhão parou o jovem dizendo que ele tinha furtado um celular de dentro de seu caminhão há pouco tempo. >

"Ele inicialmente me segurou alegando que tinha sido eu porque uma mulher viu que tinha sido um 'garoto'. O policial disse que conduziria a abordagem e, mesmo assim, o caminhoneiro ficou tentando me coagir, então eu comecei a gravar", contou Gabriel. >

Agentes do Segurança Presente, um modelo de abordagem de proximidade que suplementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, chegaram a impedir que o caminhoneiro agredisse o jovem. O homem, no entanto, não foi identificado ou levado para a delegacia. >