CRIME

'Olhos do BDM': facção monitora ruas de Lauro de Freitas com dezenas de câmeras

Material foi apreendido em diferentes ruas da cidade

A facção do Bonde do Maluco (BDM) já substituiu os olheiros, responsáveis por vigiar a chegada de policiais e grupos rivais em território com atuação do grupo criminoso, por tecnologia, em um processo que já foi tema de reportagem do CORREIO. Por lá, o BDM usa dezenas de câmeras para vigiar áreas estratégicas do grupo na cidade. Onze dessas câmeras foram retiradas das ruas durante a tarde de segunda-feira (9). >