CRIME BÁRBARO

Prisão de líder do CV em Morro de São Paulo aconteceu após estupro de menina de 11 anos

Policiais encontram o criminoso durante buscas feitas pelo irmão dele

Wendel de Novais

Publicado em 11 de junho de 2025 às 13:00

Valderson de Jesus Brito, o Buguinha, foi preso em Morro de São Paulo Crédito: Reprodução

A prisão do traficante Valderson de Jesus Brito, que lidera homicídios do Comando Vermelho (CV), em Morro de São Paulo, na terça-feira (10), ocorreu após um crime bárbaro ser registrado no paraíso turístico. Em março, uma mãe foi à polícia denunciar que a filha de 11 anos foi estuprada na localidade Buraco do Cachorro, no bairro de Nossa Senhora da Luz. O crime, no entanto, foi cometido por Douglas de Jesus Brito, irmão de Valderson que também é do CV e teve mandado de prisão expedido, mas está foragido. >

Ele era o alvo principal da ação, de acordo com uma fonte policial consultada pela reportagem. “Valderson, que é conhecido como Buguinha, e Douglas, que chamam de Barba Branca, são homens fortes do CV aqui. Praticamente todo homicídio da facção na região é de responsabilidade deles. Eles são naturais do Rio de Janeiro, mas estão em Morro há um tempo. Vivem fugindo e tivemos a pista de Barba Branca porque ele estuprou essa menina e estamos na cola. As diligências eram para pegar ele, mas achamos o irmão e prendemos”, conta a fonte, sem se identificar. >

Apesar de não ser autor do estupro, Buguinha tem mandados abertos por crimes de homicídios de mando do CV. Por isso, as equipes o prenderam ao checar que seu nome constava como foragido da Justiça. Essa não é a primeira vez que o traficante foi preso. Da última vez, ele foi localizado em com Barba Branca em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, no ano de 2022. Na época, os dois eram investigados por um triplo homicídio registrado na cidade Valença. >