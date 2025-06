SUL DA BAHIA

Líder do tráfico suspeito de 15 homicídios é preso em Morro de São Paulo

Irmão dele, suspeito de participar da organização criminosa, está foragido

Yan Inácio

Publicado em 10 de junho de 2025 às 14:22

Homem é apontado por participação em diversos crimes envolvendo o tráfico de drogas Crédito: Ascom/PC-BA

Um homem de 33 anos, apontado como um dos líderes do tráfico e responsável por 15 homicídios na região de Valença, foi preso nesta segunda-feira (9). A prisão ocorreu na Ilha de Tinharé, em Morro de São Paulo, no município de Cairu, no baixo sul da Bahia. >

Investigações da polícia indicaram que o suspeito teria envolvimento nas mortes de Luiz Felipe de Almeida Gonçalves e Maxwell de Souza Silva, ocorridas em 22 de fevereiro, no distrito de Guaibim. Ele também é apontado por participação em diversos outros crimes no contexto das disputas territoriais pelo tráfico de drogas, por porte ilegal de arma de fogo e foi indiciado por um triplo homicídio ocorrido no ano de 2022, naquela região.>

De acordo com o delegado Thiago Campos da Silva, o investigado, que foi submetido aos exames de praxe e está à disposição da Justiça, atua em conjunto com seu irmão, o qual integra uma organização criminosa de origem carioca e está sendo procurado pela autoria de um estupro de vulnerável contra uma criança em Morro de São Paulo, ocorrido neste ano.>