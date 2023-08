Mc Katia passa por segunda amputação devido a complicações de cirurgia

Mc Katia está internada desde o início de julho no Hospital Souza Aguiar, no Rio, para retirar um mioma no útero. Nesta terça-feira, 8, a funkeira precisou fazer uma nova cirurgia e amputar a perna direita.



No mês passado, a cantora teve trombose após cirurgia para retirada do mioma e precisou amputar parte de um dos seus pés. Em novo comunicado nas redes sociais, o marido da artista, DJ Ld, disse:



"Katia passou por uma nova cirurgia, fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho."