MC Pipokinha: dançarinos denunciam atitudes abusivas da cantora e anunciam saída da equipe

A cantora MC Pipokinha foi denunciada por supostos comportamentos abusivos que teria com a equipe. Em vídeos publicado nas redes sociais neste sábado, 26, Jonas Kaik e Wesley Ferreira, ex-dançarinos da funkeira, criticaram atitudes da artista e publicaram áudios de falas que teriam ouvido de Pipokinha durante o período em que trabalharam com ela.



Os dois também anunciaram a saída da equipe, e afirmaram que a decisão não foi tomada de forma amigável. "É com uma paz imensa que nós viemos anunciar a nossa saída do time da MC Pipokinha. Sabemos que muitos de vocês vão nos espetáculos para nos prestigiar e, em respeito a vocês, nós viemos dar essa satisfação", escreveram em uma publicação.