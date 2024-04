QUEIMADURA DE 2º GRAU

MC Thammy mostra cuidados com pés queimados após prova de resistência em reality show

O caso aconteceu no último fim de semana, quando a funkeira disputava uma espécie de liderança no reality show promovido pelo cantor de bregafunk Anderson Neiff

A cantora MC Thammy mostrou, em algumas publicações no Instagram, como está sua recuperação após sofrer queimaduras de primeiro e segundo graus durante uma prova de resistência em um reality show do cantor de bregafunk Anderson Neiff, chamado N1 Influencers.

O caso aconteceu no último fim de semana, quando a funkeira disputava uma espécie de liderança no reality show promovido pelo cantor nas suas redes sociais. Além de Thammy, ficaram feridos durante a prova, o influenciadores Teus Neiff e Artur Braz. Os três ficaram quinze minutos em pé dentro de um balde com gelo e sal grosso.