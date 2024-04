RECIFE

Trio sofre queimaduras de 2º grau após prova de resistência em 'BBB dos influencers'

Três influenciadores foram parar no hospital após queimarem os pés durante prova do reality show 'N1 Influencers', promovido pelo cantor de brega funk Anderson Neiff, no Recife. O acidente ocorreu neste sábado (6).